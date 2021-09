Technics étend sa véritable gamme EAH sans fil avec des modèles AZ60 et AZ40 inférieurs à 200 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Technics vient dannoncer deux nouvelles paires de véritables écouteurs sans fil pour étendre sa gamme EAH existante , et les deux modèles coûteront moins de 200 £/200 $ lorsquils arriveront sur le marché en octobre.

La marque audio populaire de Panasonic na cependant pas opté pour un nom plus accrocheur que les écouteurs existants . Cela signifie que nous avons les EAH-AZ60 et EAH-AZ40.

Comme vous lavez peut-être déduit des chiffres, lAZ60 est la paire la plus premium et se situe légèrement en dessous de lAZ70W. Technics affirme que la combinaison de sa conception de chambre acoustique et de haut-parleurs de 8 mm offre un son clair et riche, laissant les notes de basse respirer à lintérieur de ces chambres.

De plus, Technics a équipé ces boutons avec le soutien de TAAC, ce qui signifie que vous obtiendrez sans fil audio Salut-Res avec une réponse rapide et beaucoup de détails.

LAZ60 dispose également dun système de suppression de bruit hybride qui utilise un ensemble de micros pour éliminer non seulement le bruit externe, mais également le bruit à lintérieur du casque, selon Technics.

Outre ces deux fonctionnalités haut de gamme, les deux modèles différents partagent de nombreuses similitudes. Les deux ont une résistance à leau IPX4 - par exemple - ce qui signifie quils devraient survivre aux éclaboussures et à la pluie. Ne les submergez pas.

Ils utilisent également tous les deux une détection vocale similaire à celle dautres écouteurs qui combine différents micros en externe pour garantir que votre voix est captée clairement, mais le bruit externe est coupé pendant les appels vocaux/vidéo.

Les deux disposent également de deux modes de conscience ambiante différents. Lun dentre eux - appelé "Natural Ambient Mode" - vous permet dentendre les bruits environnants tout en écoutant de la musique. Le second, "Mode Attention", est plus adapté à la fréquence des voix, vous pouvez donc faire attention à ce que quelquun dit sans avoir à sortir vos écouteurs.

Les nouveaux écouteurs sans fil de Technics seront disponibles en octobre. LAZ60 coûtera 199 £/199 $ et sera disponible en argent et noir, tandis que lAZ40 coûtera 129 £/129 $ et sera expédié en argent, noir et or rose.