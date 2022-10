Vos écouteurs WF-1000XM4 de Sony vont bénéficier d'une mise à niveau Bluetooth multipoint.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les très populaires oreillettes sans fil WF-1000XM4 de Sony vont être mises à jour pour prendre en charge les connexions Bluetooth multipoints. Et ils ne sont pas les seuls.

Outre les WF-1000XM4, Sony a également confirmé l'introduction de cette fonctionnalité dans ses oreillettes LinkBuds et LinkBuds S. Ces deux oreillettes seront dotées de la connectivité Bluetooth multipoint par le biais d'une mise à jour. Ces derniers bénéficieront tous deux de la connectivité Bluetooth multipoint par le biais d'une mise à jour logicielle " d'ici novembre 2022 ", tandis que les propriétaires de WF-1000XM4 devront attendre un peu plus tard - Sony indique simplement que la mise à jour arrivera cet hiver.

Il est particulièrement intéressant de noter que cette fonctionnalité sera disponible sur les WF-1000XM4. Il ne s'agit pas de nouveaux écouteurs, loin s'en faut, et ils ont maintenant plus d'un an. Personne ne sait pourquoi Sony a attendu jusqu'à maintenant - et même pas maintenant, nous attendons toujours - pour ajouter le Bluetooth multipoint. Mais nous sommes tout simplement heureux qu'elle arrive.

Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, le Bluetooth multipoint permet aux casques et aux oreillettes de se connecter à plus d'un appareil à la fois. Le communiqué de presse de Sony prend l'exemple d'une personne qui écoute de la musique sur son PC et reçoit un appel sur son téléphone. Avec le Bluetooth multipoint activé, les oreillettes compatibles changeront automatiquement de périphérique afin de pouvoir prendre l'appel en mains libres. Tout cela est assez magique et fonctionne de la même manière que les AirPods qui changent automatiquement de périphérique lorsqu'ils sont connectés à un appareil Apple.

L'annonce surprise de Sony concernant le WF-1000XM4 s'est accompagnée d'une version spéciale des écouteurs LinkBuds S, fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées. Ils s'appellent les LinkBuds Earth Blue et ont l'air plutôt bien conçus.

Écrit par Oliver Haslam.