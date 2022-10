Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé une nouvelle couleur pour ses populaires écouteurs sans fil LinkBuds S, mais il ne s'agit pas seulement d'un look : ils sont fabriqués à partir de distributeurs d'eau recyclés.

Selon Sony, les écouteurs LinkBuds S Earth Blue, au nom évocateur, sont fabriqués à partir de matériaux en résine recyclée provenant de distributeurs d'eau en plastique recyclé. Ce matériau a été créé par Sony afin d'explorer le potentiel d'utilisation des matériaux utilisés dans les distributeurs d'eau tout en exploitant les propriétés adhésives uniques. Le résultat est cette nouvelle paire d'écouteurs, plus respectueuse de l'environnement.

L'heureux hasard de tout cela fait que les écouteurs LinkBuds S Earth Blue et l'étui de chargement présentent tous deux un motif marbré unique, et c'est vraiment un aspect agréable. Il s'agit d'une combinaison de bleu et de blanc qu'il est difficile de situer, mais la description du marbre faite par Sony est assez précise.

Ces appareils sont également plus respectueux de l'environnement. Sony indique que 2 $ de la vente de chaque LinkBuds S seront reversés à des activités de conservation marine. Cela signifie que chaque achat permettra de protéger près de 58 824 mètres carrés d'océan, ce qui nous semble être une bonne nouvelle.

Sous la nouvelle construction, ce sont les mêmes LinkBuds S que nous avons déjà examinés, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à un ajustement et un son excellents. L'autonomie de la batterie est estimée à 20 heures avec l'étui de charge inclus, et le support Google Fast Pair est bien sûr inclus.

Les écouteurs LinkBuds S Earth Blue au nouveau look seront mis en vente à partir du mois prochain et coûteront environ 200 €/180 £ en Europe. Ceux qui se trouvent aux États-Unis paieront 199,99 dollars lorsqu'ils seront mis en vente "à la fin du mois d'octobre".

Écrit par Oliver Haslam.