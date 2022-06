Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il semble que Sony se lance un peu plus sur le marché en plein essor des casques de jeu, alors qu'une nouvelle gamme de trois casques fuit avant une annonce prévue dans les prochaines semaines.

La gamme complète a été dévoilée par OnLeaks et 91mobiles, et il semble qu'elle sera présentée sous un nouveau nom de marque que Sony appelle Inzone. Les trois casques, par ordre croissant de caractéristiques et donc vraisemblablement de prix, sont les Inzone H3, H7 et H9.

Ils ont tous trois un design blanc arrondi très similaire qui s'accordera sans problème avec les façades par défaut de la PlayStation 5, à condition que vous n'ayez pas personnalisé votre console avec quelque chose comme les Darkplates de Dbrand.

Le H3 est le plus basique, avec une connexion filaire, mais devrait tout de même offrir un son à 360 degrés, apparemment. Le plus impressionnant, c'est qu'il semble être doté d'une fonction de suppression du bruit, grâce à un interrupteur indiquant "NC/AMB", qui permet de basculer entre ce mode et une option ambiante.

Le H7 est similaire mais ne semble pas disposer de la fonction de suppression du bruit, remplaçant cet avantage par une connectivité sans fil qui semble pouvoir fonctionner via un dongle Wi-Fi ou Bluetooth, selon vos besoins.

Enfin, le modèle phare H9 semble offrir le meilleur des deux mondes, avec la lecture sans fil et la suppression du bruit, selon 91mobiles.

Les casques sont très prometteurs d'après les images qui ont fuité, mais sans détails sur leur prix et leurs caractéristiques, comme par exemple leur compatibilité avec la PS5, nous attendrons avec impatience une annonce officielle de Sony en temps voulu.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.