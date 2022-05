Les écouteurs sans fil LinkBuds S de Sony sont compacts mais puissants.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé qu'il élargissait la marque LinkBuds avec les LinkBuds S - mais contrairement à l'offre précédente de LinkBuds, il s'agit d'un ensemble conventionnel de vrais écouteurs sans fil.

Nous disons conventionnel, mais ces écouteurs sont destinés au segment haut de gamme du marché, au prix de 180 £ / 200 €, et sont donc plus proches des écouteurs phares de Sony, les WF-1000XM4, que des appareils plus abordables de Sony.

En quoi ces écouteurs sont-ils différents du 1000XM4 ? Pour commencer, ils sont 41 % plus petits et 43 % plus légers, mais offrent les mêmes options et technologies. Avec un tel prix, ils sont susceptibles de susciter beaucoup d'intérêt.

L'annulation active du bruit, y compris la réduction du vent, est l'une des principales caractéristiques de ces écouteurs, tandis que l'assistance IA pour les appels vocaux permet de s'assurer que les micros à formation de faisceaux captent notre voix par-dessus le bruit de fond.

Ces écouteurs prendront également en charge l'audio haute résolution, avec la technologie LDAC intégrée. Bien entendu, vous devrez installer LDAC sur l'appareil source pour tirer le meilleur parti de cette technologie, qui permet de tripler les données sur un signal sans fil.

La technologie DSEE de Sony est également intégrée pour améliorer la qualité des sources de mauvaise qualité et s'assurer que tout sonne bien.

Comme pour les écouteurs 1000X de Sony, l'intelligence embarquée permet d'adapter le contrôle du son à votre activité (marche, course à pied, concentration ou relaxation) et de détecter le moment où vous commencez à parler, afin que la musique soit coupée pour vous permettre de discuter.

Les LinkBuds S de Sony sont conformes à la norme IPX4, ce qui leur permet de résister aux éclaboussures d'eau occasionnelles.

Pour ce qui est de la charge, vous bénéficiez de 6 heures d'autonomie en une seule charge avec le système ANC, et de 20 heures au total avec l'étui. Une charge de 5 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 1 heure.

Les Linkbuds S de Sony peuvent être commandés dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.