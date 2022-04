Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une paire d'écouteurs sans fil Sony a fait l'objet d'une fuite en ligne avec ce qui semble être un évent sur chaque tige. Ce qui rend cette fuite encore plus intéressante, c'est qu'une paire d'écouteurs supra-auriculaires de Sony a également fuité récemment.

Les images des prochains écouteurs sans fil antibruit de Sony ont été partagées par SnoopyTech (via Android Police), qui a déclaré que les écouteurs s'appelleraient LinkBuds S. On peut supposer qu'il s'agira d'une mise à jour des LinkBuds de Sony sortis en février. Les LinkBuds originaux ont un design unique "ouvert" avec un trou en forme de beignet qui est censé vous permettre d'entendre votre environnement tout en portant les écouteurs.

Curiosité dans le monde des écouteurs, les LinkBuds sont spécifiquement conçus pour laisser entrer le monde extérieur lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel vidéo. Et pour cela, ils sont parfaitement adaptés, avec une conception de haut-parleur à anneau ouvert qui évite que quoi que ce soit n'entre dans votre conduit auditif. Dans notre test des écouteurs, nous avons indiqué que les performances sonores étaient étonnamment bonnes et que le confort était inégalé.

Contrairement aux LinkBuds, cependant, les LinkBuds S auront apparemment un design fermé plus traditionnel, plus proche de celui des WF-1000XM4 de Sony. Le Walkman Blog a même noté que les LinkBuds S sont équipés d'un capteur de proximité qui semble identique à celui des WF-1000XM4. Dans notre test de ces écouteurs phares, nous avons noté qu'ils possédaient toutes les caractéristiques et bien d'autres encore.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Écouteurs antibruit sans fil

- Passez sans problème du son ambiant à un système antibruit avancé et activez la lecture automatique qui apprend de votre comportement. pic.twitter.com/eZs595rLnE- SnoopyTech (@_snoopytech_) 21 avril 2022

Mais les LinkBuds S pourraient tout de même présenter une sorte de mode de transparence, car les images divulguées montrent un évent à l'extérieur de chaque bourgeon, permettant peut-être d'entendre votre environnement comme avec les LinkBuds. SnoopyTech a rapporté que les LinkBuds S seront en mesure de "passer de manière transparente du son ambiant à la suppression avancée du bruit et d'activer la lecture automatique qui apprend de votre comportement".

Enfin, les images révèlent que les LinkBuds S devraient se décliner en tan, noir et blanc.

Meilleures offres découteurs pour le Black Friday 2021: bonnes affaires AirPods, Bose, Beats, Sony Par Cam Bunton · 26 Avril 2022

Écrit par Maggie Tillman.