Le haut-parleur tour de cou sans fil Sony SRS-NS7 adopte Dolby Atmos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé son premier haut-parleur tour de cou sans fil prenant en charge Dolby Atmos .

Le Sony SRS-NS7 ressemble à un oreiller de voyage, mais cest une solution denceinte personnelle que vous portez autour de vos épaules. Il offre une expérience plus cinématographique que les écouteurs, par exemple, mais sans avoir besoin dune configuration complète denceintes home cinéma.

Il offre la propre expérience de son spatial 360 de Sony , qui convertit un signal Dolby Atmos dun téléviseur Bravia XR via un émetteur sans fil inclus en un son surround virtuel entièrement immersif.

Lémetteur se connecte à un téléviseur via audio optique et USB, puis envoie le signal au SRS-NS7 via Bluetooth.

Lappareil tour de cou peut également être connecté à un smartphone et prend en charge 360 Reality Audio à partir de services de streaming tels que Deezer et Tidal.

Vous pouvez également le coupler avec un ordinateur portable ou une tablette, pour étendre votre expérience découte lorsque vous regardez du contenu sur lun ou lautre.

Un haut-parleur X-Balanced délivre les fréquences moyennes à élevées, tandis quun radiateur passif fournit les basses.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà 12 heures entre les charges (jusquà cinq heures au volume maximum), avec seulement 10 minutes de temps de charge nécessaires pour 60 minutes de temps de jeu.

Le Sony SRS-NS7 sera disponible au prix de 299,99 $ et au Royaume-Uni et en Europe à partir de novembre 2021, au prix de 270 £ / 299 €.

Lémetteur sans fil WLA-NS7 sera également disponible seul. Il peut ensuite envoyer une expérience 360 Spatial Sound aux écouteurs Sony sélectionnés à partir dun téléviseur Bravia XR. Il sera au prix de 50 £ / 60 €.

squirrel_widget_6126444