(Pocket-lint) - Sony introduit une nouvelle couleur bleue dans sa gamme de casques WH-1000XM4.

Disponibles à partir de la mi-juin, les contours doreilles édition bleu nuit présentent les mêmes spécifications que les modèles noir, argent et édition spéciale "blanc silencieux". Ils seront également disponibles au même prix - 350 £ au Royaume-Uni, 380 € en Europe.

Le casque Sony WH-1000XM4 est doté dune technologie de suppression du bruit adaptative et du traitement audio Q1 exclusif de Sony.

Il y a un pilote 40mm dans chaque oreille, avec le casque audio de soutien Salut-Res (via Sony propre de TAAC s) et 360 réalité Audio. Si vous navez pas accès à de la musique sans perte, la technologie DSEE Extreme améliore les fichiers numériques standard, en les adaptant à des débits binaires plus élevés.

La connectivité sans fil passe par Bluetooth 5.0, qui prend également en charge le multipoint. Cela permet la connexion à deux appareils à la fois, entre lesquels vous pouvez basculer sans avoir besoin de les éteindre ou de les coupler à nouveau.

La paire 1000XM4 offre jusquà 30 heures dautonomie, avec cinq heures disponibles pour seulement 10 minutes de charge.

Parlez pour discuter et les assistants vocaux sont pris en charge - Alexa et Google Assistant.

Vous pouvez lire notre critique complète du casque Sony WH-1000XM4 ici .

Écrit par Rik Henderson.