Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a officiellement annoncé le véritable casque sans fil WF-1000XM4, remplaçant son 1000XM3 vieux de deux ans.

Plus petite et plus intelligente, la paire 1000XM4 possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, ainsi que quelques modifications apportées à la technologie audio qui les rend soi-disant meilleurs quauparavant.

Ils sont 10 % plus compacts quauparavant, abandonnant la conception en forme de pilule pour un facteur de forme plus conventionnel. Le boîtier de charge a également diminué de 40 % et a acquis des capacités de charge sans fil Qi.

Le nouveau processeur V1 intégré de Sony prend désormais les devants, avec une technologie améliorée de suppression du bruit adaptative à bord. Il y a maintenant deux microphones ANC pour chaque oreille, avant et arrière, pour mieux évaluer lambiance environnementale pour la bloquer.

La fonction de détection automatique du vent peut également désactiver le micro avant pour éviter la génération de sons supplémentaires.

Chaque bourgeon arbore une nouvelle unité dentraînement de 6 mm avec un volume daimant accru et un diaphragme à haute conformité pour des performances améliorées, en particulier dans les basses fréquences.

Même les embouts des oreillettes ont été améliorés, étant désormais constitués dune mousse de polyuréthane qui augmente lisolation phonique et sadapte mieux à loreille.

La technologie propriétaire DSEE Extreme de Sony est intégrée, ce qui améliore les pistes audio non haute fidélité, tandis que les écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM4 prennent en charge laudio sans fil haute résolution diffusé via LDAC. 360 Reality Audio est également pris en charge. Cependant, il ny a pas de support Qualcomm aptX.

Comme avec les écouteurs 1000XM3, chacun des XM4 se connecte à votre appareil indépendamment pour réduire la latence - de nombreuses alternatives envoient le signal Bluetooth à une oreille, qui le relaie ensuite à lautre.

Sony

La fonction talk-to-chat des écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM4 a fait le saut vers le vrai sans fil. Lorsquil est sélectionné dans lapplication Sony Headphones Connect, il vous suffit de commencer à parler et les écouteurs mettront la musique en pause.

Vous pouvez également entendre une annonce ou un autre son externe important en plaçant simplement votre doigt sur lécouteur gauche. Cela réduira le volume et permettra dentendre le son ambiant.

Les deux écouteurs sont résistants à leau IPX4 et ont une autonomie de 8 heures. Une charge supplémentaire de 16 heures est disponible dans le boîtier.

Alexa et Google Assistant sont pris en charge via wakewords pour la première fois dans cette série.

Le véritable casque sans fil Sony WF-1000XM4 sera disponible en argent ou en noir plus tard ce mois-ci au prix de 279,99 £ / 250 £ / 280 €.

Écrit par Rik Henderson.