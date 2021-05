Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains écouteurs sans fil de qualité supérieure de Sony ont déjà été divulgués plusieurs fois, ainsi que des photos rugueuses sur les bords, mais un dernier lot dimages déterrées les montre sous un bien meilleur jour.

Les écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM4 sont apparus dans une publication de la FCC , signalant quils ont été approuvés par la commission des communications américaine et sont donc susceptibles dapparaître bientôt.

Ils ont également été montrés dans plusieurs images , y compris létui de chargement sans fil.

@evleaks

Cependant, cette dernière fuite semble plus officielle. Les images ressemblent à des photos de presse et montrent les variantes en noir et blanc dans et hors du boîtier.

Postés sur Twitter par le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks), ils montrent une nette amélioration par rapport à la conception en forme de pilule des 1000XM3.

Le boîtier semble également plus mince et plus petit - lune des seules critiques du modèle de lannée dernière.

@evleaks

Bien que Blass nait publié aucune information daccompagnement sur les écouteurs WF-1000XM4 TWS ANC, nous avons entendu précédemment que létui viendrait avec une charge sans fil et pouvait même être chargé à larrière dun téléphone Xperia prenant en charge le partage de batterie.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle Sony a basculé vers un processeur Mediatek sur le Qualcomm conventionnel, ce qui pourrait avoir un impact sur le support aptX. Cependant, on dit quils viennent avec la lecture LDAC - le propre format sans perte de Sony.

Écrit par Rik Henderson.