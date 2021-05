Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony pourrait bientôt annoncer ses véritables écouteurs ANC sans fil WF-1000XM4 - remplaçant les excellents 1000XM3 par une mise à jour radicalement repensée.

Nous avons déjà entendu parler du changement majeur de conception - avec une image divulguée en février - mais nous avons maintenant beaucoup plus dimages à faire.

Comme prévu, les prochains écouteurs TWS de Sony abandonneront le design allongé en forme de pilule davant pour une forme plus ronde et plus petite. Cela correspondra à une esthétique plus standard qui balaie le marché.

Les images, récemment découvertes par The Walkman Blog, montrent également un boîtier redessiné qui semble plus compact que le précédent.

The Walkman Blog

Le site affirme également que les nouveaux bourgeons pourraient être libérés le 8 juin.

Ceci est basé sur un changement de date dans une publication FCC précédemment consultée. Un avis de confidentialité dans le document (requis pour la certification des communications aux États-Unis) mentionnait initialement le 27 septembre 2021. Cependant, cela a maintenant été reporté au 9 juin. On pense que les in-ear WF-1000XM4 pourraient donc être lancés un jour plus tôt.

Un autre détail découvert par The Walkman Blog est que le boîtier de charge pourrait adopter la charge sans fil cette fois-ci.

Il a comparé la conception du boîtier qui fuit avec une capture décran de la fonction de partage de batterie Xperia utilisée sur un Xperia 1 III. Le cas des deux images semble identique.

Nous le saurons sûrement bientôt, la date de sortie présumée se rapprochant.

Écrit par Rik Henderson.