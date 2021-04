Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony devrait bientôt mettre à niveau sa véritable gamme sans fil phare, avec le Sony WF-1000XM4.

Un prototype découteurs antibruit de Sony portant le numéro de modèle YY2948 a été certifié par la Federal Communication Commission des États -Unis et Bluetooth SIG , révélant quelques améliorations intéressantes. Les écouteurs Sony, qui nont pas encore été annoncés, prendront en charge Bluetooth 5.2, ce qui pourrait améliorer la durée de vie de la batterie en raison de sa faible consommation dénergie et de sa bande passante plus large pour transmettre les données. Cela pourrait également entraîner des améliorations de laudio.

Les dépôts de la FCC révèlent en outre que les écouteurs sont équipés dune nouvelle puce MediaTek MT2822S, qui pourrait contenir un processeur de signal numérique mis à jour, un ANC matériel, des micros à réaction et des invites vocales. Il convient de noter quen utilisant MediaTek sur Qualcomm, le Sony WF-1000XM4 peut ne pas prendre en charge aptX et aptX HD. Cela dit, The Walkman Blog pense que les cotes de consommation dénergie plus élevées du processeur suggèrent que le support LDAC est à bord.

Les documents montrent également un rendu pour létui des écouteurs. Il semble être un peu plus rond.

Le Sony WF-1000XM4 devrait suivre le Sony WF-1000XM3 à partir de 2019. Dans notre examen du dernier ensemble découteurs , nous avons noté quils offrent une technologie de suppression de bruit adaptative de pointe pour leur taille et leur objectif tout en conservant les excellentes performances audio. la gamme de lentreprise est devenue connue pour.

Leur remplaçant, le WF-1000XM4, a fait surface pour la première fois via une fuite en février. Avec les documents FCC maintenant déposés, ils pourraient être confrontés à un lancement imminent.

Écrit par Maggie Tillman.