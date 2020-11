Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday nest peut-être encore quimminent, mais Amazon continue de proposer des offres absolument incroyables avant le grand événement commercial, et lun des derniers a fait tomber un impressionnant £ 51 sur le prix du WF-1000XM3 de Sony.

Cela signifie que le WF-1000XM3 ne coûte que 169 £, contre 220 £ , une bonne affaire si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil.

En ce qui concerne les écouteurs sans fil, les WF-1000XM3 de Sony sont parmi les meilleurs disponibles pour notre argent, avec des performances particulièrement impressionnantes en matière de réduction du bruit, ce qui est un must si vous vivez dans une ville animée ou si vous les voulez pour voyager ou faire la navette. .

La durée de cette remise nest pas claire, mais elle ne durera peut-être pas trop longtemps.Nous vous recommandons donc dagir le plus tôt possible si vous recherchez une bonne affaire découteurs.

Avec huit heures dautonomie sur une charge et un son vraiment bien équilibré et complet, vous serez sûr de profiter des écouteurs, qui sont également très confortables à porter malgré un look légèrement encombrant.

Ils sont également parfaits pour prendre des appels, avec des performances de microphone solides, ce qui en fait un ensemble complet vraiment haut de gamme qui a été ramené à un prix de milieu de gamme par cette offre.

Écrit par Max Freeman-Mills.