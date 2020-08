Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après plusieurs fuites et rumeurs, les écouteurs sans fil Sony WH-1000XM4 sont désormais officiels, et bien quils ressemblent à leur prédécesseur, il y a une foule de nouvelles technologies à lintérieur pour les différencier.

En termes de conception, ils sont en fait plus légers que les XM3 , mais avec des coussins plus grands et plus doux. Le bandeau a également été peaufiné, pour plus de confort. Cependant, les principaux changements peuvent être trouvés à lintérieur.

Le processeur antibruit est le même que celui de lannée dernière - la puce QN1 de Sony - mais de nouveaux algorithmes permettent deffacer plus dambiance externe. De plus, un nouveau système audio Bluetooh sur puce (SoC) permet un traitement plus rapide.

1/17 Sony

La technologie DSSE Exreme a été adoptée sur le nouveau modèle, qui utilise lintelligence artificielle pour améliorer les pistes audio compressées. Et les XM4 sont peaufinés pour lire au mieux les pistes 360 Reality Audio de Sony - que vous pouvez trouver sur les services de musique, notamment Tidal et Deezer.

Le contrôle adaptatif du son est nouveau sur les derniers écouteurs. Il modifie automatiquement les paramètres du son ambiant, en fonction de votre emplacement et des conditions découte. Par exemple, lorsque vous êtes dans un avion ou un train de métro, il activera la suppression adaptative complète du bruit, mais si vous êtes à la maison avec peu de distractions externes, il sajustera en conséquence.

De plus, le mode peut utiliser le GPS sur votre téléphone pour marquer les emplacements fréquemment utilisés, pour passer à des paramètres spécifiques chaque fois que vous arrivez au gymnase ou au lieu de travail, par exemple.

Une autre nouvelle fonctionnalité est "parler pour discuter", qui détecte le moment où vous parlez et donc éteint automatiquement la musique et active le son ambiant complet afin que vous puissiez parler à quelquun de lextérieur, sans avoir à retirer le casque. Lorsque vous avez terminé votre conversation, la musique recommence.

Un mode dattention rapide est également inclus, ce qui vous permet de diminuer instantanément le volume et dactiver le son ambiant en tenant simplement votre main sur lécouteur droit.

Un capteur est inclus à lintérieur de lécouteur gauche pour détecter lorsque les téléphones WH-1000MK4 sont portés. Combiné avec des détecteurs de mouvement à lintérieur des deux oreilles, les écouteurs mettent la musique en pause lorsque vous les retirez - et séteignent complètement si vous les laissez pendant 15 minutes.

La durée de vie de la batterie est estimée à 30 heures, avec cinq heures de lecture disponibles après seulement 10 minutes de charge.

Enfin, les capacités Bluetooth du casque incluent désormais la possibilité de coupler deux appareils Bluetooth en même temps, avec une commutation facile entre eux et les appels étant automatiquement priorisés.

Le casque sans fil ANC Sony WH-1000XM4 sera disponible plus tard cet été dans les couleurs noir et argent. Ils coûteront environ 350 £ / 380 €.

Écrit par Rik Henderson.