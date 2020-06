Les écouteurs Sony WH-1000XM4 apparaissent dans la liste Walmart

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous attendons la dernière génération des excellents écouteurs antibruit de Sony depuis un certain temps - et une liste sur le site Web de Walmart suggère que le lancement pourrait être imminent.

La version précédente de ces écouteurs - le WH-1000XM3 lancé en août 2018 et avec cela étant une section exceptionnellement chaude du marché des écouteurs, nous sommes surpris que nous nayons pas vu une nouvelle version plus tôt.

Bose a amélioré son jeu sur le marché des écouteurs antibruit avec le Bose Noise Cancelling Headphones 700 et les écouteurs Sony de quatrième génération devraient être la réponse.

Ils devraient apporter un contrôle plus intelligent, peut-être en utilisant lIA pour ajuster lannulation en fonction de votre emplacement, avec un démontage plus tôt de lapplication compagnon suggérant quils ont utilisé lAPI Google Maps pour rendre cela possible.

La liste Walmart a confirmé quils prendront en charge plusieurs connexions Bluetooth en même temps, offriront 30 heures dautonomie de la batterie, avec une option de recharge rapide qui vous donne 5 heures dutilisation à partir de 10 minutes sur le chargeur.

Nous nous attendons à ce que lensemble conçu reste le même et nous ne nous attendons pas non plus à un énorme changement de prix, avec un prix suggéré de 348 $. Il ny a pas de date de sortie confirmée, mais il semble que cela devrait être dans les deux prochaines semaines.

La page semble avoir été supprimée.

