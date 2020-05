Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les canettes WH-1000XM3 de Sony vont probablement être remplacées bientôt par un modèle WH-1000XM4, si lon pense à un démontage de lapplication Sony Headphones Connect, qui aurait révélé les écouteurs antibruit.

JustPlayingHard ( @justplayinghard ) a partagé un démontage de lapplication, qui comprenait des détails ainsi que des images montrant les écouteurs Sony WH-1000XM4. Ils semblent identiques au XM3. Vous serez censé être en mesure de modifier leurs paramètres en fonction de votre emplacement via Google Maps, et ils prendront en charge quelque chose appelé DSEE Extreme, qui pourrait être une version améliorée par lIA de la mise à léchelle audio DSEE HX du XM3.

Sony WH-1000XM4 Informations de Headphone Connect 7.0.1



Semble identique au XM3.

Il pourra modifier certains (sinon tous) les paramètres des écouteurs en fonction de votre emplacement (définir des emplacements ou les vôtres) et utiliser lAPI Google Maps pour cela.



Nouveau DSSE Extreme (également sur X1ii), probablement AI Upscaling pic.twitter.com/7hpGMIE7Bb - JustPlayingHard (@justplayinghard) 21 mai 2020

Un démontage séparé des développeurs XDA a également révélé de nouveaux détails sur les écouteurs à venir. Les XM4 prendront en charge le couplage de deux appareils à la fois (mais pas de codec audio LDAC de meilleure qualité, si vous le faites), et ils pourront stocker plus de couplages Bluetooth.

Dans notre examen des écouteurs Sony WH-1000XM3 , nous avons dit que chaque itération des écouteurs Sony 1000X peaufinait et changeait lexpérience pour offrir une des suppressions de bruit les plus agressives que vous trouverez sur un ensemble découteurs. Il nest pas possible déviter que les écouteurs Sony soient chers, mais vous payez pour un ensemble haut-de-gamme haut de gamme qui réduira le bruit étranger de votre vie.

Espérons que la prochaine itération sera à la hauteur de ses prédécesseurs. Mais on ne sait pas encore quand ils seront révélés.