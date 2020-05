Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sony a lancé une nouvelle paire d écouteurs véritablement sans fil . Appelé le WF-SP800N, ils semblent être conçus pour les sportifs.

Sony utilise une convention de dénomination maladroite pour ses écouteurs, mais les produits eux-mêmes sont souvent célébrés par les critiques et se classent bien parmi les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter. Ses nouveaux écouteurs coûtent 200 $ et sont maintenant disponibles sur commande . Ils sont assis entre le haut de gamme 230 $ WF-1000XM3 écouteurs et récemment annoncées WF-XB700 earbuds, qui a coûté 130 $ et ne offre annulation de bruit.

Les écouteurs SP800N offrent une annulation du bruit, plus une résistance à leau et à la transpiration IP55, des arcs de stabilisation souples amovibles, la même puce Bluetooth du 1000XM3 et jusquà neuf heures de batterie (18 avec étui). Vous obtenez quelques heures de jus supplémentaires si vous désactivez lannulation du bruit. Le boîtier ne peut pas charger sans fil, mais avec 10 minutes de charge rapide, vous obtenez une heure de lecture.

Les écouteurs disposent également du profil sonore «Extra Bass» de Sony. Vous pouvez utiliser lapplication pour smartphone associée pour régler légalisation et créer des profils pour différentes situations, comme lorsque vous êtes à la maison ou en faisant du jogging. Il y a même des paramètres dannulation du bruit et de son ambiant réglables.

Enfin, les écouteurs SP800N disposent de commandes tactiles et de la fonction «attention rapide» de Sony, de sorte que vous pouvez tenir un doigt sur un écouteur pour baisser votre musique.