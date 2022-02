Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos aurait acquis la startup audio Bluetooth T2 Software, dans le but de fabriquer des écouteurs sans fil Bluetooth qui pourraient rivaliser avec les offres phares de Sony et Bose .

T2 Software est une startup de trois ans qui prétend développer et licencier des logiciels pour les solutions audio actuelles et de nouvelle génération basées sur Bluetooth LE Audio, Bluetooth Classic et même le codec Bluetooth LC3 à faible consommation d'énergie. Il fournit également des services de développement de logiciels personnalisés pour les applications embarquées et sans fil, selon la page LinkedIn de l'entreprise.

Un porte-parole de Sonos a confirmé l'acquisition de T2 Software to Protocol, notant qu'il avait acheté la société en novembre dernier. "De temps en temps, nous acquerrons des équipes, des talents et/ou des technologies qui augmenteront notre feuille de route de produits existante et future", a déclaré le porte-parole de Sonos. Gardez à l'esprit que, bien que Sonos soit connu pour ses excellents haut-parleurs multiroom, on prétend depuis un certain temps maintenant que la société se développera dans d'autres domaines de l'équipement audio, avec des écouteurs sans fil qui pourraient être en tête de liste.

En fait, les premières rumeurs ont fait surface il y a plus de trois ans.

Les écouteurs sans fil de Sonos, s'ils sont lancés avec la prise en charge de LC3, pourraient théoriquement fournir un son de haute qualité tout en exigeant moins d'énergie que les écouteurs classiques. Ils seraient impressionnants, légers et durables - capables de produire une meilleure qualité audio à des débits binaires inférieurs et avec une durée de vie de la batterie améliorée. Bien que Sonos préfère généralement utiliser la connectivité Wi-Fi, en particulier pour ses haut-parleurs domestiques, il a adopté l'audio Bluetooth ces dernières années pour ses produits portables, tels que le Sonos Move et le Sonos Roam .

Et bien, les écouteurs sont certainement portables.

Une publication LinkedIn d'un dirigeant de Sonos a également récemment révélé que la société recherchait une agence de marketing pour l'aider à lancer "une nouvelle catégorie" de produits, alors peut-être qu'un lancement est imminent.

Sonos lance généralement quelques lancements de produits par an, mais contrairement à Apple et Samsung, il n'y a pas de semaine spécifique chaque année où les lancements ont lieu. Cela dit, compte tenu de l'augmentation des rumeurs fin 2020, qui se sont poursuivies jusqu'en 2021 et maintenant 2022, il ne serait pas trop surprenant de voir Sonos annoncer des écouteurs sans fil avant la fin de l'année.

Écrit par Maggie Tillman.