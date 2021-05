Sonos fonctionne-t-il aussi bien sur les écouteurs que sur les écouteurs?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit depuis longtemps que Sonos travaille sur des écouteurs , bien que la rumeur la plus récente suggère que la société pourrait également travailler sur des écouteurs, et certains semblent intéressants à cela aussi.

Un dépôt de brevet découvert par Zatz Not Funny - qui a déjà découvert des produits Sonos dans le passé - montre un certain nombre doptions découteurs et des approches de charge légèrement non conventionnelles.

Le dossier USPTO contient plusieurs images, qui montrent deux styles de conception découteurs et trois méthodes de boîtier de charge, y compris ce qui semble être USB Type-C, ainsi que des plaques de batterie détachables. Lun des modèles découteurs semble un peu plus normal, tandis que lautre semble un peu étrange à première vue.

Un dépôt de brevet nest pas une garantie quun produit est en cours de fabrication, alors nespérez pas encore, fans de Sonos. Dautant quun brevet très détaillé pour les écouteurs Sonos est apparu il y a longtemps et que nous navons pas encore vu cela se concrétiser.

Cela dit, Sonos souhaite clairement apporter son expérience musicale à lextérieur de la maison. Nous lavons vu avec son dernier haut-parleur Bluetooth - et très portable -, Roam , ainsi quavec sa collaboration Audi.

On ne sait pas encore comment fonctionneraient les écouteurs ou les écouteurs Sonos, mais étant donné que Roam transite automatiquement entre le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque vous quittez votre domicile et le réseau Wi-Fi, nous nous attendrions à ce que les écouteurs et les écouteurs soient similaires, vous permettant de sortir. dans les écouteurs et continuez à écouter tout ce que vous avez joué. Nous nous attendons également à ce quune fonctionnalité telle que Sonos Sound Swap trouvée sur Roam soit à bord pour relier la maison et lextérieur.

Écrit par Britta O'Boyle.