Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a récemment annoncé quil lancerait un nouveau produit dans quelques semaines, et il y a des spéculations selon lesquelles lappareil pourrait être un haut - parleur Bluetooth portable ou même des écouteurs antibruit. Eh bien, un nouveau dépôt de brevet Sonos suggère que ce pourrait être ce dernier.

Un brevet de conception pour une paire découteurs Sonos a fait surface via lOffice allemand des brevets et des marques, offrant un meilleur aperçu de ce qui semble être un produit plus raffiné que les écouteurs Sonos originaux repérés dans les dépôts du Bureau américain des brevets et des marques en septembre. Les derniers dépôts de Sonos, enregistrés en décembre et disponibles ici, incluent des rendus des écouteurs.

La plus grande différence évidente est que les oreillettes sont plus rondes et semblent porter le logo Sonos. Dautres informations intéressantes incluent le port USB-C et éventuellement une prise jack 3,5 mm. Il semble y avoir des boutons autour du bord des écouteurs, probablement pour le contrôle tactile. Le casque peut également avoir des oreillettes amovibles. A part ça, il ny a rien de trop révélateur sur les dessins.

On sait peu de choses sur les écouteurs Sonos, mais ils devraient être haut de gamme et avoir un prix élevé. Consultez notre guide des rumeurs sur les canettes ici - nous le mettons à jour régulièrement avec toutes les dernières fuites, rumeurs et rapports.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Écrit par Maggie Tillman.