Écouteurs Sonos: quelle est lhistoire jusquà présent?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos est connu pour ses excellents haut-parleurs multiroom, mais la rumeur dit depuis un certain temps maintenant que la société se développera dans dautres domaines de laudio, avec des écouteurs qui pourraient être en tête de liste.

Nous avons appris pour la première fois au début de 2019 que Sonos envisageait de se lancer sur le marché des écouteurs. Depuis les premiers murmures, certaines choses se sont produites qui ont alimenté un incendie qui ne montre aucun signe de brûlure.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les écouteurs Sonos potentiels.

Jusquà présent, il ny a eu aucune spéculation sur ce que Sonos pourrait appeler ses écouteurs sil entrait dans cette catégorie. Nous nous attendrions à un nom simple, rien de trop compliqué et rien avec trop de chiffres ou de lettres, ce qui serait un bon changement par rapport à la dénomination traditionnelle des écouteurs sur le marché actuel.

Étant donné que la plupart des produits Sonos sont simplement appelés un seul mot, tels que Sonos One , Sonos Move, Sonos Arc, nous nous attendons à ce que les écouteurs aient une structure similaire.

Casque Sonos, Sonos Head, Sonos Listen, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ear, Sonos Free? Cest le meilleur que léquipe de Pocket-lint puisse proposer jusquà présent.

Avant la fin de 2020?

Peut-être autour de 300 $ / 229 £

Sonos effectue généralement quelques lancements de produits par an, mais contrairement à Apple et Samsung, il ny a pas de semaine spécifique chaque année où les lancements ont lieu. Au cours des deux dernières années, Sonos a annoncé de nouveaux produits vers septembre / octobre, mais pour le moment, il ny a pas de mot sur un événement Sonos.

Compte tenu de laugmentation des rumeurs, il ne serait pas trop surprenant de voir Sonos annoncer des écouteurs avant la fin de 2020 comme le disait Bloomberg en 2019, mais pour le moment, rien nest confirmé.

En termes de prix, Bloomberg a rapporté que les écouteurs Sonos coûteraient quelque part dans la région de 300 $ aux États-Unis, ou 229 £ au Royaume-Uni.

Sans fil, sur loreille

Deux designs potentiels

Commandes tactiles

USB Type-C, entrée ligne

Un brevet très détaillé nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le design des écouteurs Sonos, bien quil y ait deux modèles montrés et, comme pour tous les brevets, il ny a aucune garantie que le design soit définitif ou apparaisse du tout.

Si le brevet est quelque chose à passer, les écouteurs Sonos seront sur loreille. Dans une conception, les écouteurs sont relativement traditionnels, avec une tasse de chaque côté et une large bande sur le dessus.

La deuxième conception est cependant un peu différente, avec des tiges à lextérieur des tasses et des microphones aux extrémités. Le brevet dit également sans fil et on parle de contrôle ANC avec le potentiel dun bouton rotatif, suggérant que lannulation active du bruit pourrait être réglable.

De plus, le brevet mentionne le contrôle tactile à lextérieur des écouteurs, offrant différentes fonctions en fonction de lactivité, comme un appel ou la lecture de musique. On parle également de gestes, tels que balayer vers le haut pour augmenter le volume, vers le bas pour diminuer le volume et vers la gauche ou la droite pour sauter des pistes.

Dautres commandes discutées dans le brevet comprennent un bouton dalimentation pour allumer ou éteindre le casque, ou pour indiquer létat de la batterie avec une pression longue. Un bouton dappairage est également mentionné et un voyant détat LED qui serait bleu lorsquil est connecté à Bluetooth - comme le Move - et blanc lorsquil est connecté au Wi-Fi.

Le port de charge mentionné dans le brevet est USB Type-C et il est également question dun port dentrée de ligne.

Travailler avec le système Sonos

Wi-Fi et Bluetooth

Assistants vocaux Google et Alexa

Fonction "Swap"

ANC

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré à Pocket-lint dans une interview en septembre 2019 que sil devait entrer dans une catégorie différente, il devrait être connecté au système Sonos et offrir quelque chose dunique. «Nous nallons pas simplement gifler une batterie ou gifler notre marque sur quelque chose. Nous voulons quelle soit connectée au système et quelle apporte quelque chose dunique à cet espace».

Nous savons donc que si Sonos fabrique des écouteurs, ils fonctionneront avec le système Sonos, comme vous vous en doutez.

Le brevet mentionne cependant Bluetooth et Wi-Fi, il est donc probable que vous puissiez également envoyer du contenu directement depuis votre smartphone vers les écouteurs via Bluetooth, comme vous le pouvez avec Sonos Move, en contournant l application Sonos si vous le souhaitez.

Le brevet décrit également la possibilité de «permuter» la lecture de contenu entre les écouteurs et dautres appareils sur un réseau local en appuyant et en maintenant enfoncé un bouton. Nous considérons cela comme la possibilité découter du contenu sur les écouteurs, dappuyer et de maintenir un bouton et de le transférer vers le dernier haut-parleur Sonos que vous avez utilisé peut-être, ou le dernier groupe de haut-parleurs Sonos sur lequel vous avez lu du contenu et vice versa.

Les haut-parleurs Sonos vous permettent dappuyer sur le bouton lecture / pause et de le maintenir enfoncé pour amener un haut-parleur dans un groupe.Nous pensons donc que cette fonction déchange fonctionnera de la même manière.

On parle également dassistants vocaux dans le brevet. Comme Sonos propose un choix d Amazon Alexa et de Google Assistant sur ses haut-parleurs intelligents, nous nous attendrions également aux deux sur les écouteurs. Comme mentionné dans la section de conception ci-dessus, il est également question de commandes ANC et tactiles gestuelles adaptables. On ne sait pas encore si toutes ou aucune de ces fonctionnalités apparaissent.

Pilote de haut-parleur gauche

Pilote de haut-parleur droit

Microphone

Le brevet de casque Sonos se lit comme suit: "Dans un mode de réalisation, un casque sans fil comprend un écouteur gauche comprenant un pilote de haut-parleur gauche et un boîtier découteur gauche; et un écouteur droit comprenant un pilote de haut-parleur droit et un boîtier découteur droit; un processeur; un microphone; des commandes utilisateur comprenant: une commande dactivation dassistant vocal; un curseur de volume; un curseur de commande de lecture; une commande de lecture-pause; et des instructions configurant le processeur pour: commencer une routine de reconnaissance dassistant vocal lorsque le son reçu par le microphone correspond à un mot de réveil, et effectuer une action en fonction des instructions renvoyées par lassistant vocal; mettre à jour un volume actuel du casque à un volume plus élevé lorsque le curseur de volume reçoit un balayage; passer à une piste suivante dun contenu multimédia actuel lorsque le curseur de commande de lecture reçoit un balayage; et basculer la lecture du contenu multimédia lorsque la commande de lecture-pause est activée. "

Bien sûr, comme le brevet nest que cela, un brevet, il se peut que les écouteurs lancés par Sonos ne ressemblent en rien à ce qui a été mentionné en termes de spécifications, de fonctionnalités ou de conception, alors gardez cela à lesprit.

Voici ce que nous avons entendu sur les écouteurs Sonos jusquà présent.

Un brevet très détaillé , qui a été déposé en septembre 2019 - au même moment où Sonos a annoncé Move, son premier haut-parleur portable à piles - a été accordé en août 2020 et il offre non seulement des informations sur ce que nous pourrions être en mesure dattendre de la conception de Écouteurs Sonos, mais aussi comment ils pourraient fonctionner. Vous pouvez consulter le brevet complet ici .

1/3 USPTO / Sonos

Interrogé sur lexpansion de son offre portable après le lancement de Move et son entrée sur le marché des écouteurs, Patrick Spence, PDG de Sonos, a déclaré à Pocket-lint dans une interview: «[Nous] avons beaucoup appris sur le Bluetooth et la batterie [de Move], ce que je pense ouvre de nouvelles portes pour lavenir.

"En réfléchissant à cette première étape en dehors de la maison, nous pensons quil y a beaucoup dopportunités dans toutes les catégories daudio." Comme des écouteurs, nous avons demandé. En riant, Spence a répété: "Il y a beaucoup dopportunités dans toutes les catégories audio".

Bloomberg a rapporté que Sonos discutait avec les fabricants de la fabrication découteurs sans fil. Selon les rumeurs, en janvier 2019, les écouteurs en seraient aux premiers stades de développement et pourraient être lancés en 2020 pour environ 300 $ aux États-Unis ou 229 £ au Royaume-Uni.

Le rapport a suggéré que les écouteurs fonctionneraient avec plusieurs assistants, plusieurs services de musique et se concentreraient sur la qualité audio.

Écrit par Britta O'Boyle.