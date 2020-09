Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait plus dun an que les premières rumeurs sont apparues, spéculant que Sonos travaillait à étendre son portefeuille de haut-parleurs aux écouteurs, mais maintenant un brevet est apparu, ajoutant de lhuile sur le feu.

Le brevet , qui a été déposé en septembre 2019 - au même moment où la société a annoncé Move , son premier haut-parleur portable alimenté par batterie - a été accordé en août 2020 et il offre non seulement des informations sur ce que nous pourrions être en mesure dattendre de la conception, mais aussi comment les écouteurs Sonos pourraient fonctionner.

Sur la base du brevet, il existe deux conceptions potentielles, toutes deux sur les oreilles. Lun semble être plus traditionnel, avec une oreillette de chaque côté, tandis que lautre option a des tiges à lextérieur des tasses, qui auraient des microphones aux extrémités. Gardez à lesprit quil ne sagit que dun brevet et aucun des deux modèles ne peut voir le jour.

En ce qui concerne le fonctionnement des écouteurs Sonos, le brevet suggère quils pourraient utiliser le Wi-Fi et le Bluetooth, comme Move, et ils pourraient comporter une commande vocale - vraisemblablement à la fois Google Assistant et Amazon Alexa, comme certains de ses haut-parleurs - ainsi que contrôles physiques.

1/3 USPTO / Sonos

On pense quil y aura plusieurs mots de réveil et il est également question de lannulation active du bruit (ANC) dans le brevet. De plus, le brevet parle dun bouton sur lequel lutilisateur pourrait appuyer et maintenir pour «permuter» la lecture de contenu entre les écouteurs et différents appareils sur le réseau local - donc les haut-parleurs Sonos par exemple. On ne sait pas encore exactement comment cette fonctionnalité fonctionnerait en termes découteurs sachant sur quel (s) haut-parleur (s) échanger la lecture.

Il ny a pas non plus dindication quand - ou si - nous verrons le lancement des écouteurs Sonos, ou comment ils pourraient être appelés quand ils le feront, mais le brevet suggère certainement que Sonos cherche toujours à élargir son portefeuille en dehors des haut-parleurs et cest très excitant.

Écrit par Britta O'Boyle.