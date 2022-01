Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les casques primés SRH440 et SRH840 de Shure sont très appréciés des ingénieurs du son en tant que casques équilibrés abordables pour le mixage.

Alors que la plupart peuvent convenir que la qualité sonore est superbe, le design commençait certainement à paraître un peu daté.

Pour résoudre ce problème, Shure a lancé la deuxième génération des écouteurs SRH440A et SRH840A. La refonte promet un son supérieur, un confort longue durée et la durabilité signature de Shure.

« Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent un son de haute qualité sans sacrifier le style et le confort », a déclaré Sean Sullivan, chef de produit mondial chez Shure. "Cette mise à niveau offre exactement cela: une conception discrète qui a fière allure sur l'appareil photo et une acoustique améliorée pour assurer une reproduction audio propre et cohérente. Les professionnels de l'enregistrement et les créateurs de contenu bénéficieront d'écouteurs professionnels qui incluent la signature sonore emblématique de Shure et un son frais et moderne conception."

Le SRH840A est doté de transducteurs dynamiques en néodyme de 40 mm et sa réponse en fréquence sur mesure offre des basses profondes, des médiums clairs et des aigus étendus. Un large bandeau rembourré maintient les choses à l'aise et les écouteurs peuvent être repliés pour un transport facile.

Le SRH440A est conçu pour le podcasting , l'enregistrement à domicile et le mixage sonore. Ces boîtes offrent une réponse sonore cohérente et équilibrée pour une précision maximale.

Les deux écouteurs sont des conceptions câblées fermées, mettant l'accent sur la durabilité pour une utilisation en studio. Les deux ont une finition noire mate et sont livrés avec des câbles détachables et des adaptateurs de prise casque 1/4 pouce ainsi qu'un étui de transport.

Les écouteurs de deuxième génération sont disponibles dès maintenant, le SRH440A au prix de 99 $ et le SRH840A au prix de 149 $.

Écrit par Luke Baker.