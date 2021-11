Shure dévoile les derniers vrais écouteurs sans fil, Aonic Free

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Shure a dévoilé ses derniers vrais écouteurs sans fil, et ils marquent une première mineure pour lentreprise, en tant que seuls écouteurs sortis à ce jour qui ne comportent aucun crochet pour mieux assurer un verrouillage solide sur vos oreilles.

LAonic Free, par rapport aux modèles plus anciens que Shure a sortis, semble un peu plus typique du vrai marché des écouteurs sans fil, bien quils soient plutôt volumineux.

Selon Shure, les écouteurs sont insonorisants, ce qui signifie quils nont pas de suppression active du bruit, mais il existe un mode pass-through lorsque vous voulez vraiment pouvoir entendre le monde qui vous entoure.

Ils offrent sept heures découte sur une charge, avec deux charges supplémentaires dans létui de transport, et vous pouvez entièrement personnaliser les paramètres dégalisation des « buds » dans lapplication de Shure pour plus de contrôle sur leur son, qui, selon Shure, est « de qualité studio », pour ce que ça vaut.

À 199 $, ce ne sont pas des écouteurs bon marché, et bien que leur son puisse être impressionnant, nous sommes curieux de voir si cela suffit à justifier une construction volumineuse qui ne ressemble pas à loption la plus élégante ou la plus confortable du marché. . Vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur le site Web de Shure dès maintenant .

