Sennheiser lance son dernier casque TV - RS 120-W

(Pocket-lint) - Sennheiser propose un nouveau produit audio destiné à tous ceux qui souhaitent écouter la télévision avec plus d'attention, qu'ils aient des problèmes d'audition ou simplement des voisins sensibles.

Le RS 120-W offre une expérience supra-auriculaire qui transmet le son de votre téléviseur directement à vous avec une latence très faible grâce au système LE audio, propre à Sennheiser.

Ce système utilise un Bluetooth à faible énergie pour transmettre un nouveau codec audio LC3, et est similaire à la technologie utilisée pour les écouteurs intra-auriculaires TV Clear que Sennheiser commercialise également.

Le RS 120-W est livré avec une station de charge pour les moments où vous ne l'utilisez pas, qui sert également d'émetteur, avec une portée de 60 mètres.

La durée de vie de la batterie des écouteurs est de 20 heures, et comme vous ne les utiliserez probablement que pour regarder la télévision, cela devrait être plus que suffisant pour les séances les plus longues.

Vous pouvez associer plus d'un casque à un seul émetteur au cas où vous voudriez avoir de la compagnie pendant que vous regardez la télévision, tandis que le casque peut être utilisé en mode Parole, Musique ou Son normal pour des signatures sonores différentes selon ce que vous regardez.

Les précommandes du RS 120-W sont ouvertes dès maintenant auprès de Sennheiser au prix de 119,99 £, 129,90 € ou 129,95 $, avant une date de sortie officielle le 30 août 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.