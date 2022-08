Sennheiser dévoile un casque sans fil Momentum 4 redessiné

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sennheiser a dévoilé son dernier casque supra-auriculaire, le Momentum 4 Wireless, avec une refonte assez radicale par rapport au Momentum 3.

Le nouveau look est beaucoup plus conforme aux concurrents de Sony et Bose, avec moins de touches industrielles et un design plus subtil.

Il dispose d'un bandeau recouvert de tissu et d'oreillettes plates et trapues, et se décline en modèles noirs et blancs selon les goûts. Il est doté d'un système de charge rapide USB-C et d'une série de commandes tactiles sur l'une de ces oreillettes.

Cela conviendra à de nombreuses personnes, même si, par conséquent, il ne se replie pas autant que les anciens modèles, mais pivote simplement à plat pour se glisser dans l'étui de transport inclus.

En plus de son nouveau look, l'appareil présente quelques améliorations majeures. En particulier, l'autonomie de la batterie a été considérablement augmentée et atteint une durée impressionnante de 60 heures, même lorsque la fonction de réduction active du bruit est activée.

Sennheiser affirme également que le système ANC est nettement amélioré grâce aux nouvelles dispositions des microphones qui ont été débloquées par le nouveau design, et que la clarté des appels devrait s'en trouver considérablement améliorée.

De manière impressionnante, Sennheiser a également réussi à faire baisser le prix du Momentum 4 à 299 £, ce qui le rend beaucoup plus compétitif par rapport aux autres casques sans fil haut de gamme.

Le casque sera disponible en précommande à partir du 9 août 2022, et sortira effectivement le 23 août.

Écrit par Max Freeman-Mills.