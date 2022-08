La fuite du Momentum 4 de Sennheiser révèle une refonte majeure.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sennheiser semble prêt à mettre à jour sa gamme d'écouteurs supra-auriculaires Momentum, et pour ceux qui attendaient une version actualisée de ces écouteurs emblématiques, vous pourriez être un peu déçus par la direction que Sennheiser semble prendre.

Les écouteurs sont apparus brièvement chez le détaillant Canada Computers, dans un listing qui révèle un changement radical dans le langage du design. Il est sûr de dire que le look instantanément reconnaissable n'est plus.

Au lieu de cela, Sennheiser semble opter pour un look beaucoup plus générique, remplaçant le métal et le cuir par ce qui semble être du tissu et du plastique, ce qui les rendra difficiles à repérer parmi tous les autres casques sur le marché.

Le listing a été repéré par The Verge, mais - bien sûr - la page de vente au détail qui existait a été retirée. Cependant, il a également révélé que nous pourrions voir un point de prix plus bas à la suite de cette refonte.

Au Canada, les écouteurs seraient listés à 449,95 $ CAD, ce qui correspond à environ 286 £ ou 349 $ USD. Si cette information est exacte, il s'agirait d'une baisse importante par rapport au prix de détail original des écouteurs Momentum précédents.

Le Momentum 3 Wireless était vendu au détail pour environ 400 $ aux États-Unis et 369 £ au Royaume-Uni, ce qui le rendait considérablement plus cher que la concurrence de Sony et de Bose.

Étant donné qu'il s'agit d'une fuite provenant d'un détaillant en électronique, il semble assez sûr de supposer que la fuite - à la fois le prix et le design - sont pratiquement cloués, et que le lancement sera bientôt. Comme toujours, le temps nous le dira.

