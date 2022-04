Sennheiser présente Momentum True Wireless 3 earbuds

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sennheiser a annoncé les écouteurs Momentum True Wireless 3, une mise à jour de ses écouteurs sans fil haut de gamme dont la société avait déjà indiqué qu'elle était en route. Ils sont maintenant officiels et présentent un nouveau look.

Ou, du moins, les écouteurs eux-mêmes ont l'air différents, tandis que le boîtier est à peu près le même, toujours avec une jolie finition en tissu tissé qui devrait être agréable en main.

Les écouteurs ont un aspect plus arrondi et continu par rapport au Momentum 2, et ne présentent plus de finitions métalliques contrastées sur l'extérieur de chaque écouteur, mais optent plutôt pour un look noir intégral.

Cela fait quelques années que la dernière paire d'écouteurs Momentum est sortie, nous serons donc curieux de voir si Sennheiser a amélioré le son déjà très impressionnant de cet ensemble.

En revanche, le système de suppression active du bruit (ANC) de la dernière paire n'était pas très efficace, et c'est donc un autre domaine dans lequel Sennheiser aurait pu obtenir quelques avantages. Les nouveaux écouteurs sont dotés d'un système de suppression du bruit adaptatif qui devrait réagir au bruit réel autour de vous.

La qualité des appels devrait être améliorée grâce à des réseaux de microphones redessinés et étendus sur chaque écouteur, ce qui sera bienvenu pour la plupart des utilisateurs.

La durée de vie de la batterie passe d'environ six heures à sept heures, ce qui reste très proche de ce que l'on peut attendre, et les écouteurs coûteront 219,99 £ ou 249,90 € à leur sortie le 10 mai 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.