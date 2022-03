Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons adoré les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 2 lorsque nous les avons examinés en 2020. En fait, nous pensions qu'ils faisaient partie des meilleurs écouteurs sans fil disponibles à l'époque.

Maintenant, quelques années plus tard, et face à une concurrence plus féroce que jamais, Sennheiser annonce que ses écouteurs sans fil Momentum de troisième génération seront officiellement annoncés en avril.

La nouvelle vient d'une présentation en ligne où Sennheiser a discuté de son nouveau partenariat avec la société suisse Sonova, qui a acquis la division des produits de consommation de Sennheiser l'année dernière.

La présentation a couvert les nouveaux moniteurs intra-auriculaires ultra-premium de Sennheiser, l'IE 600 , mais peu a été mentionné sur les écouteurs sans fil .

Sennheiser a seulement révélé que les écouteurs Momentum True Wireless 3 étaient sur le point d'être annoncés et que d'autres produits étaient en préparation.

Donc, pour tous les détails juteux, il semble que nous ayons encore du travail à faire.

Nous espérons que la prochaine génération apportera un facteur de forme plus petit et plus ergonomique tout en conservant la superbe qualité sonore.

Des améliorations dans les appels vocaux et l' ANC seraient également intéressantes à voir.

Le Momentum True Wireless 2 a été lancé à 300 $ / 279 £ / 299 €, mais le prix a considérablement baissé au cours des années qui ont suivi.

Il sera intéressant de voir si les nouveaux écouteurs sont lancés à des prix plus bas et plus compétitifs ou remontent au PDSF d'origine.

Écrit par Luke Baker.