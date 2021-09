Sennheiser annonce CX Plus, des têtes TWS abordables avec ANC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sennheiser a annoncé une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil à ajouter à sa gamme plus abordable de la série CX. Cette paire sappelle le CX Plus True Wireless et ajoute la suppression active du bruit (ANC) à léquation.

Du point de vue de la conception, il y a très peu de différence entre ceux-ci et le modèle CX précédent. Il sagit essentiellement de la même paire de bourgeons, mais avec un ANC ajouté .

Chaque écouteur a une surface tactile pour contrôler laudio et les appels, et chacun dispose également de deux micros conçus pour capter clairement votre voix lorsque vous passez des appels mains libres. De plus, ils sont indépendants les uns des autres afin que vous puissiez utiliser lun ou lautre.

Si vous retirez un écouteur, il mettra automatiquement votre musique en pause, puis reprendra lorsque vous le remettrez dans votre oreille. Et - avec la batterie dans létui - vous offrira environ 24 heures découte de musique entre les charges.

En plus de la suppression active du bruit, Sennheiser a intégré le support Bluetooth 5.2 ainsi que aptX et aptX Adaptive . Cela signifie une faible latence et des capacités audio haute résolution que vous nobtenez généralement pas dans la plupart des modèles de cette gamme de prix.

Sennheiser dit quil a conçu les têtes pour quelles soient confortables, sûres et quelles aient un indice de résistance aux éclaboussures IPX4 , elles devraient donc survivre lorsquelles sont prises sous une pluie légère.

Le CX Plus de Sennheiser sera disponible à partir du 28 septembre dans les coloris noir ou blanc avec un prix fixé à 129 £ très raisonnable au Royaume-Uni ou 159,90 €.

