Lancement de Sennheiser CX True Wireless, offrant un son de qualité supérieure à bas prix

(Pocket-lint) - Sennheiser a lancé une nouvelle paire découteurs véritablement sans fil abordables dans le cadre de sa gamme CX. Ils sont (plutôt sans imagination) appelés le CX True Wireless.

Du point de vue de la conception, ils ont une ressemblance frappante avec le CX 400BT. En fait, très peu semble avoir changé esthétiquement.

Plutôt que dutiliser des composants standard , Sennheiser a équipé chaque tête de son propre transducteur TrueResponse fait maison, conçu et fabriqué dans son siège en Allemagne.

Cela permet à Sennheiser davoir une meilleure adhérence sur la réponse en fréquence et la tonalité, et le fabricant promet quils offrent des basses profondes, des médiums naturels et beaucoup de clarté dans les fréquences les plus élevées.

Pour ceux qui veulent prendre les choses en main, vous pourrez régler légaliseur à laide de la fonction Smart Control de lapplication.

En ce qui concerne les spécifications techniques, CX True Wireless prend en charge Bluetooth 5.2, plus aptX pour une connexion sans décalage avec les téléphones Android pris en charge.

En dehors de létui, les têtes peuvent durer jusquà 9 heures avant de devoir être à nouveau amarrées dans leurs berceaux, avec deux autres charges complètes dans létui. Cela signifie jusquà 27 heures au total.

Chaque bourgeon dispose dune interface tactile sur la surface extérieure et - après une mise à jour du firmware - les utilisateurs pourront personnaliser les commandes.

Cela signifie que vous pouvez lutiliser pour contrôler laudio, répondre aux appels ou lancer lassistant de votre téléphone.

CX True Wireless sera mis en vente à partir du 8 juillet et sera disponible à lachat au Royaume-Uni pour 119,99 £ ou en Europe pour 129 €.

La fourchette de prix inférieure à 130 £ se réchauffe vraiment maintenant sur le véritable marché des écouteurs sans fil et Sennheiser a le potentiel ici pour vraiment tirer parti de lattrait de sa marque.

Écrit par Cam Bunton.