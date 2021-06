Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les assistants vocaux étant de plus en plus utilisés au fil du temps, Sennheiser a lair de lire les feuilles de thé. Il vient dannoncer une nouvelle version de son excellent casque HD 450BT, que nous avons trouvé vraiment impressionnant lorsque nous les avons testés de manière approfondie lannée dernière.

La nouvelle version est renommée, sous le nom de HD 450SE, et ne change pas énormément sur le plan du design, les écouteurs affichant toujours un look fermé, agréable et subtil, sans crier sur son prix tout à fait raisonnable.

Tout comme sur lancien modèle, il existe toujours un bouton dédié pour invoquer Alexa pour des interactions plus rapides avec lassistant, ce qui devrait faciliter lutilisation des écouteurs si vous êtes amateur de commandes vocales et de routines. Cela fonctionnera également parfaitement avec lAssistant Google, au cas où vous seriez dans ce camp à la place.

Sinon, en fait, il ny a vraiment pas grand-chose de nouveau - vous avez toujours une excellente autonomie de 30 heures, le support Bluetooth 5 et la fonctionnalité aptX pour un son de haute qualité, et loption découte filaire si vous êtes à court dénergie .

Cela nous laisse légèrement perplexe quant à la raison pour laquelle les écouteurs ont un nouveau numéro de modèle, mais il se pourrait bien que Sennheiser ait apporté des modifications plus subtiles sous le capot dont il ne crie pas.

Cependant, sur la base de notre utilisation de lancien modèle, ce sera probablement un excellent choix si vous recherchez des écouteurs supra-auriculaires avec de bonnes options de réduction du bruit qui ne briseront pas complètement votre budget annuel.

Écrit par Max Freeman-Mills.