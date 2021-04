La suppression active du bruit est là pour rester, déclare EPOS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu quelques sourcils levés en 2019 lorsque Sennheiser Communications est devenue EPOS - une nouvelle marque pour développer des casques et des casques pour les entreprises et les jeux. Un nouveau nom serait sûrement plus difficile à établir?

Cependant, en relativement peu de temps, il a créé de nombreux produits et accessoires audio à plusieurs niveaux de prix, qui ont tous été adoptés par les joueurs et les entreprises. Maintenant, EPOS est une entité connue et elle a une réputation de qualité.

Lannulation active du bruit, en revanche, ne le fait pas. Il est souvent mal vu par les audiophiles qui préfèrent que leur musique, leurs films et leurs jeux soient présentés de la manière la plus claire et intacte possible.

Ils devront cependant sy habituer, car cela ne disparaîtra pas de si tôt - voire jamais.

Bien quil y ait probablement une forme de massage numérique dune source audio lorsquelle est écoutée avec des écouteurs chargés dANC, les avantages peuvent lemporter de loin sur les mises en garde: «La suppression active du bruit est certainement quelque chose qui déchargera votre cerveau», nous a-t-on dit Directeur de la technologie dEPOS, Torben Christiansen.

"Si vous nêtes pas dérangé par les bruits, votre concentration est beaucoup plus facile. Cela signifie que votre cerveau doit travailler moins dur."

Cela est donc particulièrement utile lorsquil sagit dimmersion dans un jeu ou lors de lécoute des appelants sur un standard.

Christiansen nous a parlé pour lépisode 95 du podcast Pocket-lint - que vous pouvez écouter ici - et il a également ajouté des informations intéressantes sur les vrais écouteurs sans fil.

EPOS propose ses propres écouteurs TWS pour les jeux - les GTW 270 et GTW 270 Hybrid. Ces derniers sont compatibles avec la plupart des appareils, y compris la Nintendo Switch, grâce à un dongle inclus, ils sont donc idéaux pour les voyages et le jeu portable.

Mais, là où ils peuvent différer des autres véritables écouteurs sans fil de marque, tels que les AirPods et les Galaxy Buds, cest quils sont conçus pour être portés plus longtemps. Après tout, ils sont principalement destinés à de longues sessions de jeu, pas seulement à de courts trajets.

Cela présente un type de problème spécifique qui, selon EPOS, nest pas suffisamment considéré par les consommateurs: «Vous allez au magasin et vous mettez de vrais écouteurs sans fil dans vos oreilles et vous dites:« Ouais, ils sont plutôt bons ». Mais le confort, cest environ des heures », a-t-il expliqué.

"Dans certains de nos tests, même en les portant pendant 15 minutes, ça fait mal. Cest un domaine dans lequel nous faisons beaucoup de recherches."

Ainsi, lorsque vous serez le prochain sur le marché pour certains écouteurs du type sans fil, réfléchissez à ce que vous prévoyez den faire et pensez à ce quils ressentiront après une période dutilisation plus longue.

Oh, et regardez pour voir sils ont des ANC ou non. Après tout, il est là pour rester.

Vous pouvez consulter le dernier podcast Pocket-lint ici . Un nouvel épisode est disponible chaque vendredi pour que vous puissiez le streamer ou le télécharger sur la plateforme de votre choix.

