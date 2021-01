EPOS devient mobile avec ces écouteurs de jeu sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EPOS, la marque de jeux de Sennheiser , sattaque aux joueurs qui aiment se déplacer pendant quils jouent avec des écouteurs sans fil, selon elle, offrir un "son sans compromis".

Les écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid ne sont pas vos écouteurs intra-auriculaires moyens, ils sont spécialement conçus pour les jeux avec une connexion sans décalage et à faible latence, un son surround virtuel 7.1 et un son 16 bits / 48 KHz également.

Ce sont des oreillettes fermées conçues pour offrir une réduction maximale du bruit vous permettant de vous concentrer sur votre jeu. Avec une configuration à double microphone, EPOS dit que vous bénéficierez à la fois dun excellent chat vocal et dun bruit de fond réduit. Mais laccent est mis sur la qualité audio.

Vous pouvez connecter ces écouteurs via Bluetooth 5.1 ou par le dongle USB-C aptX à faible latence inclus et EPOS dit que cest ce dernier qui offre la meilleure expérience audio. Branchez ce petit dongle USB-C sur votre smartphone Android ou Nintendo Switch et vous obtenez un son de haute qualité à faible latence sans interférence du monde extérieur.

La société affirme que ces écouteurs offrent des basses profondes, une clarté naturelle des médiums et des aigus «scintillants», parfaits pour un son surround.

Les écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid sont également conçus pour être pratiques, confortables et performants. Avec divers embouts doreille inclus pour un ajustement parfait, une résistance à leau IPX 5 contre la transpiration et la pluie légère et jusquà 20 heures découte (en utilisant létui de chargement portable pour un coup de pouce).

En termes de confort, EPOS a travaillé avec sa société mère Demant pour vous assurer dobtenir le meilleur ajustement. Ce travail impliquait de scanner 800 000 oreilles humaines, puis dutiliser lIA pour analyser les données et évaluer la meilleure conception pour un ajustement confortable pour tous. Le résultat devrait être dans les oreilles que vous pouvez porter et jouer plus longtemps et qui ne le veut pas?

Les écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid sont disponibles en pré-commande pour 179 £, en savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.