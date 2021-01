Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sennheiser a lancé une nouvelle paire découteurs filaires haut de gamme destinée à ceux qui recherchent un son et une sensation professionnels de haute qualité.

Les nouveaux écouteurs, appelés IE 300, sont alimentés par une version mise à jour du transducteur / pilote à bande extra large de 7 mm de Sennheiser et ont été conçus avec la qualité audio comme priorité absolue.

Dans son communiqué de presse, Sennheiser parle de résonances naturelles très faibles et de distorsion harmonique totale, ce qui est une façon de dire que la façon dont les pilotes et les composants internes sont construits empêche toute réverbération / distorsion / vibration (généralement) naturelle dinfluencer la façon dont la musique est censé sonner.

De plus, les haut-parleurs ont une réponse en fréquence qui atteint aussi bas que 6 Hz, ce qui est inaudible pour les humains, et est donc ressentie plus quelle ne lentend, mais signifie que les écouteurs peuvent gérer même les plus bas les plus bas dans nimporte laquelle de vos pistes préférées et resteront les bien contrôlés.

IE 300 est livré avec trois tailles dembouts en silicone et en mousse à mémoire de forme, de sorte que vous pouvez obtenir un ajustement sécurisé confortable qui offre également une isolation acoustique passive efficace.

Le câble inclus comprend un crochet auriculaire flexible et renforcé pour le rendre stable. Et les écouteurs eux-mêmes se fixent au câble à laide du connecteur MMCX standard de lindustrie, ce qui signifie quils peuvent être retirés et attachés à dautres câbles plus spécialisés avec des connecteurs de 2,5 mm ou 4,4, si nécessaire.

IE 300 de Sennheiser sera disponible en mars 2021 et coûtera 299,95 $ et 259 £ .

Écrit par Cam Bunton.