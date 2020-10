Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day est enfin arrivé et, comme dhabitude, lévénement de vente voit Amazon réduire les prix des dernières technologies et goodies électroniques. Nous avons gardé les yeux ouverts sur le cinquième événement annuel de vente et nous avons remarqué une baisse de prix flash sur le Sennheiser Momentum 3.

Lors de notre examen des écouteurs sans fil , nous sommes repartis impressionnés. Lexpérience découte de pointe du Sennheiser Momentum 3 est enveloppée dans un magnifique corps en acier inoxydable et en cuir de mouton.

Les écouteurs apportent également ce que vous attendez des écouteurs modernes, tels que la suppression du bruit et les modes daudition transparents. Ils sont même livrés avec Alexa dAmazon, intégré. Il existe également un couplage automatique pour faciliter la configuration, et ils ont une interface à trois boutons pour vous aider à contrôler vos expériences audio plus facilement.

Les membres US Prime peuvent marquer le Momentum 3 pour 297 $, 102 $ de réduction sur le prix normal de 400 $. Il sagit dun accord Lightning à durée limitée qui se termine bientôt.

Pour voir comment les écouteurs se comparent aux autres écouteurs sans fil, consultez notre guide détaillé sur toutes les options disponibles ici .

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Écrit par Maggie Tillman.