Le HD 560S de Sennheiser est un casque à dos ouvert abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des audiophiles et le marché normal des casques se rapprochent sans doute de plus en plus lun de lautre, de nombreuses personnes se promenant dans des écouteurs ou des écouteurs sportifs qui coûtent plusieurs centaines de dollars et émettent un son de très haute qualité en standard.

Cependant, un domaine qui est encore un peu plus niche est le marché des écouteurs à dos ouvert, pour les auditeurs qui sont susceptibles de rester au même endroit pour une session découte appropriée et dédiée, plutôt que despérer une bonne qualité audio sur un trajet bruyant ou en courant.

Cest le genre dauditeur que Sennheiser vise avec son nouveau HD 560S, un jeu découteurs à dos ouvert qui est ouvertement ouvert, mais qui fait la concession majeure dêtre également nettement abordable, à 199,95 $ ou 169 £.

Ils se vantent dune construction ultra-légère pour sassurer quils sont confortables pour de longues sessions, ainsi que de cette conception découteurs ventilés pour sassurer quil ny a pas de chaleur au fil du temps. Ils sont également bien sûr câblés pour offrir la meilleure qualité audio, avec une prise jack 6,3 mm et un adaptateur 3,5 mm inclus pour sassurer que votre chaîne hi-fi est prise en charge.

Une réponse en fréquence de 6 Hz - 38 kHz signifie quil ne devrait pas y avoir de distorsion aux basses ou hautes fréquences, tandis quune impédance de 120 Ω rend également le casque adaptable à pratiquement nimporte quelle source. Les HD 560S sont disponibles dès aujourdhui directement auprès de Sennheiser.

Écrit par Max Freeman-Mills.