Le Sennheiser CX 400BT True Wireless apporte le son du Momentum 2 dans un package abordable

(Pocket-lint) - Sennheiser a annoncé une nouvelle paire découteurs véritablement sans fil, apportant le son que nous aimions du Momentum 2 True Wireless dans un ensemble plus abordable.

La nouvelle paire sappelle le CX 400BT True Wireless et prétend offrir le même son détaillé et de qualité, dans un produit élégant qui ne coûtera pas cher à la terre.

Ils disposent des mêmes haut-parleurs dynamiques de 7 mm que leurs frères et sœurs plus chers, ce qui, selon Sennheiser, permettra des basses profondes, des médiums naturels et un haut de gamme détaillé et clair.

Là où ils diffèrent, cest principalement dans la conception des écouteurs. Les modèles de la série CX ont un design beaucoup plus carré et un panneau tactile brillant à lextérieur pour contrôler votre musique.

Vous pouvez personnaliser les commandes tactiles pour lancer les assistants vocaux ou choisir la manière dont vous souhaitez contrôler la musique en appuyant simplement sur.

La paire utilise Bluetooth 5.1 pour une connexion à faible consommation dénergie avec une latence minimale, et est équipée de la prise en charge aptX pour les smartphones compatibles avec Qualcomm.

Comme avec la plupart des écouteurs modernes, il existe des microphones à réduction du bruit ambiant pour aider à éliminer le bruit externe pendant les appels vocaux, afin de les rendre aussi clairs que possible.

En termes de performances, ils ne seront pas les plus révolutionnaires, du moins pas en termes dautonomie de la batterie. Vous obtenez jusquà 7 heures de lecture de musique hors du boîtier, avec près de deux charges complètes supplémentaires fournies par le boîtier pour vous donner 20 heures de lecture au total avant de devoir le brancher.

Le Sennheiser CX 400BT True Wireless sera disponible en noir et blanc à partir du 15 septembre pour 169 £.

Écrit par Cam Bunton.