Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont plus intelligents et plus petits, mais ils comportent un piège.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, la dernière itération de ses véritables écouteurs sans fil.

Ces écouteurs apportent un certain nombre de changements, comme un corps plus compact - 15 % plus petit que le Buds 2 - et ils seront disponibles en plusieurs couleurs - Graphite, Blanc et la nouvelle teinte préférée de Samsung, Bora Purple.

À première vue, ces écouteurs ressemblent à la version précédente et conservent le même design compact, mais le corps est nettement plus fin aux extrémités.

Mais ce dont Samsung veut vraiment parler, c'est des changements technologiques qu'offrent ces écouteurs. La caractéristique principale est que le Galaxy Buds 2 Pro offrira une meilleure résolution de la musique - permettant la prise en charge de la musique 24 bits par rapport aux 16 bits offerts précédemment.

C'est une excellente nouvelle, mais il y a aussi un hic. Samsung n'utilise pas un codec commun comme aptX ou LDAC, mais le premier appareil utilisant SSC (Samsung Seamless Codec).

Pourquoi est-ce un problème ? Parce qu'il n'est pris en charge que par les appareils Samsung. Donc, si vous voulez de la musique en haute résolution, vous devez être connecté à un téléphone Samsung.

Il existe d'autres fonctions astucieuses. Il s'agit notamment de ce que Samsung appelle l'Advanced Intelligent ANC, qui signifie essentiellement que le système peut détecter automatiquement votre voix lorsque vous parlez et passer en mode ambiant pour que vous puissiez entendre la réponse. Sony propose une fonction similaire sur certains de ses casques les plus avancés.

Il y a également un support plus large pour l'audio 360, y compris le Dolby Head Tracking, ainsi qu'un support audio multicanal conçu pour améliorer le son de votre audio.

Samsung continue de permettre l'appairage rapide sur les appareils Samsung - qui s'étend aux téléviseurs 2022 - avec une commutation rapide entre ces appareils. Ces écouteurs ne prennent toutefois pas en charge les connexions multipoints.

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro sera disponible à partir de 219 £. Les précommandes débutent le 10 août, pour une disponibilité à partir du 26 août.

