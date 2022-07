Le prix du Samsung Galaxy Buds 2 Pro est révélé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer ses prochains écouteurs sans fil lors de l'événement Galaxy Unpacked du 10 août.

La paire de Samsung Galaxy Buds 2 Pro fera partie d'une gamme de lancement qui comprend également les Galaxy Z Fold 4, Flip 4, et la Samsung Galaxy Watch 5.

Nous en avons appris un peu plus sur eux ces derniers temps, y compris ce à quoi ils ressembleront grâce à un rendu 3D mis en ligne.

Maintenant, il semble que nous sachions aussi combien Samsung va les facturer. Aux États-Unis, du moins.

9to5Google affirme que les Galaxy Buds 2 Pro seront vendus au détail pour 229,99 $ - 30 $ de plus que le modèle qu'ils remplacent.

Il s'agit d'une augmentation considérable, bien que des rumeurs aient également suggéré qu'il s'agirait des premiers écouteurs de Samsung à prendre en charge l'audio 24 bits.

Le site centré sur Google affirme également avoir appris que la Galaxy Watch 5 sera disponible en or, gris et argent, tandis que la version supérieure, la Galaxy Watch 5 Pro, sera disponible en bleu, gris et argent.

Les écouteurs et les smartwatches seront officiellement annoncés lors de l'événement du 10 août que vous pourrez suivre en ligne. Nous vous en dirons plus pendant la période de préparation, avec des essais et les dernières nouvelles au fur et à mesure.

Écrit par Rik Henderson.