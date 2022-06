Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain ensemble d'écouteurs sans fil de Samsung pourrait arriver bientôt, avec un dépôt de la FCC qui semble se rapporter aux Galaxy Buds Pro 2 faisant surface en ligne.

Nous avons déjà vu la rumeur de la paire d'écouteurs Samsung dont le lancement est prévu en août via Twitter, et maintenant il pourrait y avoir un lien plus officiel dans la chaîne.

Comme le montre la liste ci-dessous, Samsung a fait approuver par la FCC un dispositif dans la catégorie des écouteurs Bluetooth avec le numéro de modèle "SM-R510", ce qui laisse entendre que quelque chose est en préparation pour la sortie.

FCC

Il semble presque certainement s'agir d'une paire d'écouteurs, car deux identifiants d'enregistrement sont visibles dans la liste - A3LSMR510L, que nous supposons être l'écouteur gauche, et A3LSMR510R, qui serait l'écouteur droit.

Bien que cela semble être assez ouvert et fermé, cependant, le numéro de modèle affiché est légèrement curieux. Contrairement à toutes les autres paires de Galaxy Buds sorties ces dernières années, le numéro de modèle "SM-R510" représente un saut considérable.

Par exemple, le numéro de modèle du Galaxy Buds Pro est " SM-190 ", tandis que celui du Galaxy Buds Live est " SM-180 ". Le dernier né de la gamme, le Galaxy Buds 2, porte le numéro de modèle "SM-177".

Cela ne veut pas dire que le Galaxy Buds Pro 2 ne pourrait pas nécessairement avoir un numéro de modèle qui rompt cette convention étroite, mais c'est au moins quelque chose à surveiller.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 15 Juin 2022

À l'heure actuelle, bien sûr, il n'est toujours pas clair si les Buds Pro 2 seront libérés du tout - même si les informateurs suggèrent qu'une date de sortie est à venir au cours des deux prochains mois, et peut-être aux côtés des Z Flip 4, Z Fold 4 et Galaxy Watch 5 à Samsung Unpacked en août.

Restez à l'écoute, car d'autres fuites sont probables dans les semaines à venir.

Écrit par Conor Allison.