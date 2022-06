Samsung Galaxy Buds Pro 2 attendu pour le lancement en août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung pourrait se préparer à mettre à jour son casque phare true wireless avec un modèle de deuxième génération. Le lancement est attendu en août, aux côtés du Galaxy Z Fold 4.

Samsung a travaillé à travers plusieurs itérations de casque sans fil véritable au cours des dernières années. Commençant lentement, le lot le plus récent s'est avéré être beaucoup plus compétitif et digne d'être recommandé. Les Buds 2, Buds Live et Buds Pro ont beaucoup à offrir aux utilisateurs avec une gamme de caractéristiques différentes.

Selon les rumeurs, Samsung se prépare à mettre à jour les Buds Pro. Reste à savoir si le nouveau modèle s'appellera Buds 2 Pro ou Buds Pro 2, mais nous pensons que ce dernier nom est plus probable.

Pour l'instant, on ne sait pas en quoi consisteront ces changements, mais des fuites ont indiqué qu'ils entrent en production et qu'ils seront disponibles en trois couleurs - Blanc Zénith, Violet Zénith Bora, Graphite Zénith.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (nom commercial non précisé) :

Couleurs :

Blanc Zenith, Violet Zenith Bora, Graphite Zenith- SnoopyTech (@_snoopytech_) 12 juin 2022

Il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées sur le Galaxy Buds Pro pour en faire un meilleur casque. L'autonomie de la batterie pourrait être améliorée et le système d'annulation du bruit pourrait être bien meilleur.

Les Samsung Galaxy Buds Pro ont de quoi séduire : ils offrent une excellente réduction du bruit lors des appels, la qualité sonore est bonne et la forme compacte est agréable, mais la réduction active du bruit n'est pas la meilleure de sa catégorie.

Cela est dû en partie à l'ajustement - nous avons toujours trouvé que même avec l'embout optimal sélectionné, ils ne sont pas aussi sûrs que, par exemple, le Jabra Elite 85t, que nous considérons toujours comme l'un des meilleurs écouteurs antibruit du marché.

Les Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (quel que soit leur nom) sont entrés en production aujourd'hui ! - Max Jambor (@MaxJmb) 11 juin 2022

Il semble que Samsung va avoir un événement de lancement de bumper en août 2022. On attend la mise à jour des pbones pliables - le Z Fold 4 et le Z Flip 4 et il y a des rumeurs du lancement de la Galaxy Watch 5. Ajoutez à cela une nouvelle paire d'écouteurs sans fil haut de gamme et vous aurez de quoi vous réjouir.

Le Galaxy Unpacked devrait avoir lieu le 10 août pour le lancement.

