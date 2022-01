Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque audio de luxe Mark Levinson est au CES 2022 de Las Vegas pour dévoiler ses derniers produits, et la plus grande (et la plus frappante) tête d'affiche sont les premiers écouteurs sans fil de la marque.

Ils s'appellent le n ° 5909 et coûtent près de 1 000 $.

Mark Levinson est une entreprise appartenant à Harman et une filiale de Samsung. (Harman possède également AKG , JBL et Harman Kardon .) Levinson est peut-être mieux connu pour ses systèmes audio haut de gamme pour la maison et la voiture.

Ils sont dotés de pilotes en béryllium de 40 mm et de performances audio haute résolution grâce au traitement du signal 24 bits/96 kHz et à une réponse acoustique de 40 kHz.

Mark Levinson a déclaré qu'il avait travaillé "des ingénieurs du son de classe mondiale" pour régler "de manière experte" le n ° 5909 sur la "courbe Harman". Tout ce jargon audiophile signifie que vous devriez entendre des choses comme "le moindre souffle qu'un artiste prend" ou "une harmonie cachée", selon la société.

Le n° 5909 prend en charge les codecs sans fil LDAC, AAC et aptX Adaptive via Bluetooth 5.1. Ils disposent également d'une suppression active du bruit (ANC) adaptative avec trois modes d'isolation acoustique et une fonction Ambient Aware. Mark Levinson a déclaré que vous pouvez vous attendre jusqu'à 30 heures d'utilisation avec l'ANC adaptatif actif et jusqu'à 34 heures avec la fonction désactivée. Les autres fonctionnalités audio incluent quatre microphones et une fonction d'adaptation intelligente au vent.

En termes de design, les écouteurs arborent un cadre en aluminium, des oreillettes métalliques peintes, un bandeau en cuir, des coussinets d'oreille en cuir remplaçables.

Ils sont également livrés avec un étui de voyage rigide emballé avec un câble de charge USB-C, un adaptateur USB-C vers USB-A, deux câbles USB-C vers 3,5 mm, un adaptateur 3,5 mm vers 6,3 mm, un adaptateur pour avion et un chiffon de polissage .

Si cela vous intéresse, les n° 5909 sont disponibles dans les coloris noir, étain et rouge à partir du 4 janvier 2022 pour 999 $ pièce.