(Pocket-lint) - Tout le monde ne veut pas une paire découteurs sans fil coûteuse. Pour ces types de personnes, Samsung tenterait de développer une solution.

La société, qui vend déjà les Galaxy Buds 2 au prix de 139 £ / 149 $, travaille apparemment sur des écouteurs sans fil abordables appelés Samsung Galaxy Buds Z2. Cest selon le leaker Max Jambor dAllAboutSamsung. Jambor a affirmé que les Buds Z2 auront de nombreuses fonctionnalités des Samsung Galaxy Buds 2, mais ils seront beaucoup moins chers. Par exemple, vous pouvez vous attendre à une résistance à la poussière et à leau, une charge rapide et même une suppression active du bruit.

Au cas où vous ne pouvez pas chiffrer ceci :



Bourgeons Z2

IP55

ANC

Bluetooth 5.2

7H Bourgeons

38H Bourgeons + Étui

10min de charge = 5H découte

Couleurs : Noir, Blanc



Et le plus important :

Cheeeeeaaaap



À peu près le Buds Pro pour moins https://t.co/iuKxQXpVMj – Max Jambor (@MaxJmb) 29 septembre 2021

De manière impressionnante, la suppression active du bruit, ou ANC, est une fonctionnalité premium qui est généralement réservée aux écouteurs haut de gamme et plus chers tels que les AirPods Pro. Avec les Galaxy Buds 2, Samsung a déclaré que sa technologie ANC pouvait bloquer jusquà 98% du son ambiant, pour se verrouiller dans votre propre monde audio. Si cette capacité pouvait dune manière ou dune autre arriver à des têtes peu coûteuses, eh bien, cela changerait la donne dans lespace des écouteurs pour le moins quon puisse dire.

Jambor a déclaré que les Galaxy Buds Z2 de Samsung seront disponibles en noir et blanc lors de leur lancement. Mais la date de sortie exacte et le prix nont malheureusement pas été mentionnés par le leaker. Étant donné que le Galaxy Buds 2 a fait ses débuts il y a quelques mois à peine, Samsung pourrait attendre un peu plus longtemps pour dévoiler cette entrée moins chère.