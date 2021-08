Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer plusieurs nouveaux appareils lors de son événement Galaxy Unpacked le 11 août, bien que lune des fuites les plus récentes laisse très peu de choses à dire sur lun dentre eux, sil est exact.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 ont tous deux beaucoup fui au cours des deux dernières semaines, tout comme les Watch 4 et Watch 4 Classic . La fuite la plus récente concerne cependant les Galaxy Buds 2, présentant non seulement les couleurs vives et audacieuses que les écouteurs sattendent à voir apparaître, mais aussi les spécifications.

Selon l utilisateur de Twitter Snoopy Tech (via MySmartPrice), les Galaxy Buds 2 bénéficieront de mises à niveau incrémentielles par rapport à leurs prédécesseurs. On dit quils auront la suppression active du bruit (ANC) et un mode de bruit ambiant - comme les AirPods Pro dApple - et ils viendront également avec une finition brillante et en cinq couleurs. Les couleurs devraient être jaune, vert, violet, noir et blanc.

La fuite suggère également que les Galaxy Buds 2 seront dotés de Bluetooth 5.2, d une résistance à leau et à la poussière IPX7 , et quils auront deux haut-parleurs composés dun woofer de 11 mm et dun tweeter de 6,5 mm, ainsi que de trois microphones.

Le chargement sans fil Qi est également suggéré et la capacité de la batterie serait de 61 mAh par Bud et de 472 mAh pour le boîtier. On prétend que les Buds 2 dureront 18 heures avec ANC et 28 heures sans.

Pour linstant, rien nest officiel, mais vous pourrez regarder lévénement Samsung Galaxy Unpacked en direct le 11 août à partir d ici .