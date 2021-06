Fuite des images de presse des Samsung Galaxy Buds 2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organise un événement virtuel du Mobile World Congress plus tard dans la journée et alors quil devrait se concentrer entièrement sur Wear OS et les montres intelligentes, une nouvelle fuite laisse entendre que nous pourrions obtenir un petit quelque chose en plus.

Plusieurs images de presse présumées des Samsung Galaxy Buds 2 ont été publiées en ligne, montrant les véritables écouteurs sans fil précédemment rumeurs dans différents thèmes de couleurs.

Découverts par 91Mobiles , les photos montrent les Buds 2 et leur boîtier de charge respectif en quatre couleurs différentes : blanc, noir, violet et vert. Samsung aura sans aucun doute des noms étendus pour chaque teinte, comme cest traditionnel.

Plus excitant cependant, nous pouvons voir que la société a apporté plusieurs modifications de conception, par rapport aux Buds et Buds+ dorigine.

Il y a un style plus uniforme pour les Buds 2. Leurs prédécesseurs avaient une finition en plastique bicolore, alors que ceux-ci ont une texture similaire (peut-être brillante) partout. Le boîtier semble être blanc à lextérieur, quelle que soit la couleur des bourgeons.

Des fuites précédentes, y compris une liste publiée par le régulateur des communications des États-Unis, la FFC, suggèrent que le boîtier hébergera une batterie de 500 mAh, chaque bourgeon arborant une cellule de 60 mAh. Le boîtier se chargera à 2,5 W.

Nous avons également appris par le passé que le Samsung Galaxy Buds 2 pourrait avoir une technologie de suppression active du bruit à bord.

Espérons que nous en saurons plus plus tard au cours de la présentation.

Écrit par Rik Henderson.