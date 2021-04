Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a collaboré avec une célèbre marque de baskets pour proposer une version repensée de lun de ses nouveaux produits. Découvrez les écouteurs sans fil «Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack».

Ce sont des écouteurs en édition spéciale avec la marque classique de Stan Smith en vert et blanc. Comme SamMobile l a rapporté, ils seront lancés en Corée du Sud le 7 avril à 19h30, heure locale. Vous pouvez vous rendre sur le site de Kakao ou de Samsung pour acheter.

Lensemble comprend le Galaxy Buds Pro, un étui à snapback Adidas Originals et un coupon pour acheter des baskets Adidas Stan Smith. Lorsque vous associez les écouteurs sans fil à un smartphone Galaxy, vous recevez un thème décran de verrouillage spécial Adidas Originals - avec des icônes, des messages et des écrans dappel personnalisés. À part cela, les bourgeons sont exactement les mêmes que les originaux.

Dans notre examen des Galaxy Buds Pro , nous les avons appelés un excellent ensemble découteurs sans fil. De conception compacte, avec un boîtier soigné et petit, les écouteurs sont faciles à glisser dans une poche et offrent une assez bonne autonomie de la batterie et des options de charge.

Mais la décision dacheter des écouteurs dépend vraiment de ce que vous trouvez le facteur le plus important.

Le pack spécial Adidas Originals Galaxy Buds Pro coûte 279000 KRW en Corée du Sud (soit environ 248 $ ou 178 £). Létui snapback est fabriqué à partir de plastique recyclé, tandis que les écouteurs Galaxy Buds Pro sont fabriqués à partir de 20% de matériaux post-consommation.

Écrit par Maggie Tillman.