Les prochains écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds 2 révélés dans le code de lapplication Wear

(Pocket-lint) - Samsung pourrait être sur le point de lancer une mise à jour de sa gamme découteurs véritablement sans fil (TWS) . Et pour ce prochain ensemble, il semble que Samsung va revenir à la dénomination numérique.

Une fuite de code trouvée dans lapplication Wear révèle un produit appelé `` Galaxy Buds2 , ce qui suggère que la société simplifie sa stratégie de dénomination, mais pas grand-chose dautre.

La police Android a trouvé la référence en détruisant lAPK de lapplication Wear et a pu confirmer quil sagissait dun nouveau produit et quil portait le nom de code `` Berry .

Le démontage a révélé le nom, ainsi que le fait que ces écouteurs pourront se connecter à plusieurs appareils, plutôt que dêtre simplement jumelés à un appareil à la fois.

En dehors de cela, très peu de choses sont connues et aucune spécificité de lappareil na été révélée, sauf que le rapport est convaincu quil sagit véritablement dun nouveau produit et pas seulement dun nom de code pour un appareil existant.

Il semble probable que tout ce qui sappelle Galaxy Buds 2 sera publié pour remplacer les Galaxy Buds et Galaxy Buds + d entrée de gamme, plutôt que dêtre une mise à niveau ou un remplacement des nouveaux Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro .

Bien que ses deux premières paires découteurs TWS nétaient pas parfaites, elles ont souvent été considérées comme un concurrent par défaut des AirPods dApple pour les personnes qui nutilisent pas diPhone. De plus, lamélioration 2019/20 des modèles Live et Pro signifie quils sont beaucoup plus faciles à recommander quauparavant.

Si Samsung peut prendre les qualités de ses deux dernières paires et les mettre dans une paire découteurs plus abordables (les Galaxy Buds2), nous pourrions enfin obtenir une excellente paire découteurs TWS dentrée de gamme du géant de la technologie.

Écrit par Cam Bunton.