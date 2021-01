Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé son dernier - et meilleur - casque, le Samsung Galaxy Buds Pro. Contrairement à la conception en forme de haricot des Galaxy Buds Live , les Pro sont plutôt plus conventionnels avec des écouteurs de type canal.

Cela signifie que ces écouteurs scellent vos oreilles comme le font la plupart des rivaux, plutôt que de se nicher dans vos oreilles extérieures comme les écouteurs précédents.

Le design ne sera cependant pas le principal sujet de discussion. Eh bien, lindice IPX7 - ce qui signifie quils sont satisfaits de la sueur ou de la pluie - est un avantage majeur, tout comme létui compact qui offre une charge sans fil Qi. Non, ce sont les fonctionnalités intelligentes dont les gens vont parler.

Les Samsung Galaxy Buds Pro offrent une suppression active du bruit et Samsung affirme quil sagit de son meilleur ANC à ce jour, affirmant bloquer 99% du bruit extérieur.

Les écouteurs offrent également un son ambiant, permettant aux bruits extérieurs dentrer quand vous le souhaitez et qui peuvent être utilisés en conjonction avec ANC pour une situation du meilleur des deux mondes. Ce qui est vraiment intelligent ici, cest que le mode son ambiant peut sactiver automatiquement lorsque vous commencez à parler.

Cela signifie que vous pourriez profiter dun silence heureux, mais lorsque vous demandez votre café, le son ambiant sera laissé pour que vous puissiez avoir cette conversation sans avoir à appuyer sur un bouton ou à régler quoi que ce soit.

Les niveaux dANC peuvent être ajustés en fonction de vos préférences, il y a une suppression du bruit sur appel, ainsi quun pare-vent, ils doivent donc être silencieux dans tous les environnements.

Il y a un arrangement à double pilote dans les écouteurs, avec un woofer de 11 mm et un tweeter de 6,5 mm pour fournir une bande-son riche et complète à votre vie, et le tout géré par lapplication Galaxy Wearable sur votre téléphone.

La batterie fournira jusquà 18 heures de temps de jeu avec lANC allumé grâce à cet étui de recharge. Ce nest pas le plus durable du marché, mais ce boîtier est considérablement plus compact que certaines alternatives. Il offrira 1 heure de lecture à partir de 5 minutes de charge.

Le prix et la disponibilité doivent encore être confirmés pour les Samsung Galaxy Buds Pro, mais ils devraient être disponibles immédiatement.

squirrel_widget_3816695

Écrit par Chris Hall.