(Pocket-lint) - Les Galaxy Buds Pro de Samsung ont déjà connu des fuites de niveau Titanic au cours des deux derniers mois, et maintenant le package complet de vente au détail a été repéré dans une liste de Facebook Marketplace.

Les écouteurs sans fil devraient être officiellement dévoilés par Samsung le 14 janvier, mais la dernière fuite laisse très peu à limagination. La personne derrière la liste - qui nest actuellement pas disponible, bien que lon ne sache pas si cest parce que les Buds ont été vendus - a affirmé avoir deux paires de nouveaux écouteurs, dont une mise en vente pour 180 $, par Twitter .

Naturellement, il ny a rien de trop excitant à voir la boîte de vente au détail elle-même, illustrée ci-dessous, mais cela semble au moins confirmer les fonctionnalités qui avaient déjà été divulguées. Ainsi, nous savons maintenant que les Buds Pro comporteront en effet un haut-parleur bidirectionnel, une classification IPX7, une autonomie de 18 heures à partir dune seule charge et une réduction active du bruit.

Cela en fait un ensemble qui devrait fonctionner confortablement comme les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung à ce jour, avec le prix du Buds Pro - qui devrait arriver en argent, violet et noir - devrait également atteindre environ 200 $ / 150 £.

Cela les rendrait moins chers que les AirPods Pro dApple, et une alternative naturelle pour les utilisateurs dAndroid, mais il reste évidemment à voir sils sont capables dégaler les performances de son rival.

Et comme il ne reste plus rien à fuir, il sagit vraiment dattendre que Samsung révèle ce que nous savons déjà. Il ny a pas vraiment de surprises, mais Samsung nen aura pas besoin tant que le Galaxy Buds Pro pourra surpasser ses efforts précédents et commencer à se disputer la couronne de casque sans fil.

Écrit par Conor Allison.